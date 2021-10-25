В Україні може початися виробництво "зеленого" та "рожевого" водню - Міненерго

В Україні може початися виробництво "зеленого" - з використанням відновлюваних джерел енергії, і "рожевого" водню на базі атомної енергетики.

Про це повідомляє Міністерство енергетики в Facebook.

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Зазначається, що українські та австралійські вчені співпрацюватимуть у сфері водневої енергетики. Відбулася зустріч заступника міністра енергетики України Юлії Підкоморної із заступником голови місії та консулом Посольства Австралії в Україні Робертом Вином Кертісом.

"Сучасний світ потребує заміни традиційних видів палива та енергоносіїв. Ми вважаємо, що водневі технології можуть прийти їм на зміну", – цитує прес-служба Підкоморну.

Вона повідомила, що на базі Міненерго працює міжвідомча робоча група з розробки Стратегії розвитку водневої енергетики в Україні до 2030 року. У складі групи співпрацюють представники профільних органів виконавчої влади, Верховної Ради, державних компаній, установ, науково-дослідних інститутів, асоціацій у сфері розвитку водневої енергетики, провідні експерти та інші фахівці.

Очікується, що вже навесні 2022 року стратегія буде готова.

"Зараз в Україні розглядаються можливості для виробництва рожевого водню - на базі атомної енергетики, а також зеленого водню з використанням відновлюваних джерел енергії", - йдеться в повідомленні.

Новий проект:

НАК "Нафтогаз України" спільно з німецькою компанією RWE Supply & Trading запустить пілотний проект з виробництва "зеленого" водню вартістю 500 млн євро.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має намір в середньостроковій перспективі транспортувати в країни Європейського Союзу водень, використовуючи потужності своєї газотранспортної системи.

Міністерство енергетики найближчим часом має розробити стратегію водневої економіки України та регуляторне поле для запуску ринку водню в нашій країні.

Воднева стратегія є невід'ємною частиною європейської зеленої угоди. Ця масштабна ініціатива покликана перетворити Європу на перший кліматично нейтральний континент до 2050 року. Єврокомісія окремо виділяє Україну як пріоритетного партнера у розвитку водневої енергетики, враховуючи її природні ресурси, взаємопов'язаність інфраструктури та технологічний розвиток.

Автор: Ганна Бредіхіна