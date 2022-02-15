Експерт вважає, що Україна вже зараз має думати, якою буде осінь-зима наступного року з точки зору проходження опалювального сезону.

Україна для проходження наступного опалювального сезону має імпортувати з Європи мінімум 8 млрд куб.м газу, а в разі припинення транзиту блакитного палива – 10 млрд куб. м, і витратити на це близько 10 млрд доларів.

Про це на прес-конференції в УНІАН сказав виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

"Ми можемо вже чітко говорити, що на наступний сезон нам потрібно закачати як мінімум 8 млрд куб.м газу. А для того, щоб бути більш-менш спокійними на випадок відключень прокачування газу через українську трубу потрібно закуповувати від 10 млрд куб.м", - сказав він.

За його словами, ціна на газ в Європі тримається на позначці тисяча доларів за тисячу кубометрів. Крім того, додав він, існує побоювання, що у квітні ціна на газ може бути навіть вище, ніж у лютому.

"Україні потрібно знайти десь 10 млрд доларів для того, щоб закупити цей газ. Таких грошей в "Нафтогазі" немає, і їх можна буде брати тільки з державного бюджету", - додав Денисенко.

Експерт вважає, що Україна вже зараз повинна думати, якою буде осінь-зима наступного року з точки зору проходження опалювального сезону.

На думку Денисенка, потрібно проводити наради на чолі з прем'єр-міністром, щоб розробити механізм формування цін на газ для населення. Адже, нагадав він, дія фіксованого тарифу для населення завершує свою дію наприкінці квітня.

"Влада також повинна вирішити, як допомогти цілій низці галузей, які за такою ціною газу мають всі шанси закритися, як зберігати робочі місця і як думати про те, якою має бути субсидіарна компанія в наступному році. Тут, безумовно, без переговорів з МВФ важко уявити, як це взагалі робити", - додав Денисенко.

Своєю чергою експерт програми "енергетика" Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп презентував дослідження, в якому відзначив основні ризики для енергетичної системи у 2022 році.

За його словами, залежність Європейського Союзу від російського газу зараз становить 40%. Експерт назвав міфом інформацію, що США в короткостроковій перспективі зможуть забезпечувати Європу газом замість Росії. На його переконання, це може статися не раніше 2024 року.

"В цей час без російського газу в Європі будуть проблеми, а ми настільки пов'язані з Європою, що й у нас вони будуть", - прогнозує експерт.

Прокіп зазначив, що ще однією загрозою в цьому році для енергетики є збереження високих цін на газ в період закачування.

"За базовий сценарій ми приймаємо, що ціна на газ в Європі влітку буде на рівні 600 доларів за тис. куб. м. Це досить висока ціна. Попри те, що український ринок газу дуже тісно інтегрований з Європейським, все це буде позначатися на Україні", - зазначив він.

Прокіп вважає, що Україні вже зараз потрібно готувати кошти на закупівлю газу, думати про перегляд тарифної політики, тому що ринкова ціна газу в 8-10 разів вище, ніж нинішня для окремих категорій споживачів.

Ціна на газ:

Середня ціна імпортного природного газу в Україні в січні 2022 року склала 1 161,52 дол. або 32,8 тис. грн за тисячу кубометрів.

Ціни на газ в Україні корелює з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.

Для побутових споживачів в Україні з 1 травня 2021 року по 30 Квітня 2022 року діє Літня пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго НАК "Нафтогаз України" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.