Запаси газу в українських газосховищах за тиждень скоротилися на 2,6%.

За сім днів запаси газу у підземних сховищах (ПСГ) України скоротилися на 2,6%, або на 287 млн кубометрів.

Як повідомляється на сайті Державної компанії "Оператор ГТС України", станом на 12 лютого запаси природного газу становили 10,76 млрд кубометрів при максимальній ємності 31 млрд куб. м.

Відбір газу зі сховищ значно сповільнився відносно кінця січня - до 35-45 млн кубометрів на добу - внаслідок потепління. Зазвичай добове споживання блакитного палива взимку досягає 70-90 млн куб. м.

На сьогодні українські газові сховища заповнені на 34,7%.

У порівнянні з серединою лютого 2021 року запаси в ПСГ менше на 45,4% (19,73 млрд куб.м).

Запаси газу в Україні:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища було припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

Україна у 2021 році зменшила споживання газу майже на 7% - до 26,8 млрд куб. про. На потреби населення надійшло майже на 5% більше, ніж у 2020 році — 8,6 млрд куб.м газу. Це 31,9% від загального спожитого обсягу.

Ситуація з газом в Європі: