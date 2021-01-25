Шановні народні депутати, "автори" законопроєкту № 4624 про випуск ОВДП для Енергоатому.

Вдячні вам за "турботу". Проте воліємо відмовитися грати з вами в наперстки. Подання законопроєкту, за який ви насправді не збираєтеся голосувати, – це спроба відвернути увагу та обґрунтувати дерибан 10 мільярдів гривень кредиту держбанків на користь "зеленої" генерації. Ми розуміємо: той шалений тиск на НКРЕКП та ДП "Гарантований покупець", який ви організували разом з вашими господарями, повинен принести результат. Інакше ви залишитеся без премії. Така вона – політична корупція в Україні.

Ми розуміємо, що ви поливатимете брудом Енергоатом, допоки туди не прийде зручний для вас керівник і не погодиться зупинити ядерні реактори. Ми розуміємо, що державні інтереси та успішне майбутнє України – це не про вас. Вам не цікаво, як найбільший виробник електроенергії та оператор ядерних установок виживає в умовах дискримінації, тривалого накопичення боргів за поставлену електроенергію (вже понад 24 мільярдів гривень), як забезпечує ядерну безпеку та стабільну роботу енергоблоків. Натомість вам цікаво, як ще більше коштом Енергоатому через працюючий на вас ГарПок профінансувати абсолютно збиткову та паразитуючу на добробуті українців схему роботи "зеленої" енергетики. Вам важливо заробити тут і зараз – поки держава слабка та не здатна захистити власні інтереси. Ви знаєте, що зароблені "важкою" працею у Верховній Раді гроші дадуть вам змогу придбати елітні будинки й автівки, відпочинок та розваги.

Ваші діти й онуки вчитимуться і житимуть за кордоном. Чи тішитиме все це вас, коли докори сумління, чи то пак його залишків, нагадуватимуть вам:

- про важкі та нині не передбачувані наслідки пролобійованих вами рішень;

- про зухвалу та ницу брехню, що ви її ретранслювали на догоду вашим господарям та розповсюджували у ЗМІ за чималі гроші;

- про важку долю України, яка відмовилася від дешевої екологічно чистої ядерної енергетики на користь так само екологічно чистої, але вдесятеро дорожчої "зеленої" енергії під схвальні оплески закордонних кредиторів і відчай власних громадян;

- зрештою, про те, що ви були зброєю у гібридній війні задля знищення України?

Втім, ми впевнені, всього цього не станеться. Соціальний ліфт, що підніс вас до владного Олімпу, зробивши народними депутатами, невдовзі опустить вас на грішну землю. Відповідальність за руйнування ядерної енергетики, яке є тяжким злочином, вас наздожене. Якщо не в Україні, то за кордоном. Міжнародне співтовариство чудово розуміє всі ризики й буде поінформовано про осіб, які їх провокують. Атомники здатні постояти за свою країну, за її ядерну безпеку та за себе!

Від імені колективу НАЕК "Енергоатом"

т. в. о. президента Петро Котін,

голова профспілкової організації Олексій Лич.

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Автор: УНІАН