Серед таких компаній – німецька Uniper і австрійська OMV, а також газові компанії Угорщини та Словаччини.

Чотири енергетичні компанії країн Європейського Союзу готові піти на кремлівські вимоги щодо оплати газу в рублях та планують відкрити рублеві рахунки у швейцарській "дочці" "Газпромбанку".

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Серед таких компаній – німецька Uniper і австрійська OMV, а також газові компанії Угорщини та Словаччини. Зазначається, що переговори між європейськими покупцями та "Газпромом" активізувалися з наближенням термінів платежів.

OMV повідомила, що проаналізувала запит "Газпрому" щодо способів оплати з огляду на санкції ЄС і працює над рішенням, яке відповідало б санкціям.

У Uniper заявили, що санкції не порушуватимуть. "Ми вважаємо, що зміна процесу платежів відповідає закону про санкції, і тому виплати можливі", - зазначили у компанії.

За новим механізмом, європейські компанії продовжуватимуть платити "Газпромбанку" за імпорт у євро. Російський банк, який досі не перебуває під санкціями ЄС, потім конвертуватиме депозити в євро на рублі на другому рахунку, відкритому на їхнє ім’я. Останній крок – ці компанії здійснюють рублевий переказ до Росії.

Своєю чергою, в ЄС спочатку відкинули російські пропозиції, але пізніше почали схилятися до того, що новий механізм сумісний із санкціями.

Віце-канцлер Німеччини і міністр економіки Роберт Хабек заявив у середу, що російських механізм "сумісний із санкціями, і, наскільки я розумію, німецькі компанії, які так роблять, дотримуються своїх контрактів". Він зазначив, що "більшість країн ЄС використовують такий підхід".

Як повідомляв УНІАН, в кінці березня президент РФ Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях замість євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не буде виконувати цю вимогу. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн застерегла компанії від вимог Росії, адже це порушить накладені на агресора санкції за вторгнення в Україну.

27 квітня видання Bloomberg посилаючись на джерело, близьке до російського газового монополіста "Газпром", повідомило, що чотири європейські покупці газу вже заплатили за блакитне паливо в рублях, як того вимагав Путін. Також 10 європейських компаній вже відкрили рахунки у "Газпромбанку", необхідні для задоволення платіжних вимог Росії. Але Bloomberg не навів дані щодо європейських компаній та країн.

Окремо Bloomberg із посиланням на джерела повідомив, що італійський енергетичний гігант Eni SpA готується відкрити рублеві рахунки в "Газпромбанку", проте чекає подальших вказівок від влади щодо нового механізму оплати газу від Кремля.

Тим часом канцлер Австрії Карл Нехаммер назвав фейком російської пропаганди повідомлення росЗМІ про згоду Відня платити за російський газ рублями. Разом із тим в офісі австрійського канцлера додали, що Відень все ще розраховується за газ в євро на рахунок у "Газпромбанку". Там ця сума потім конвертується Росією в рублі.

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