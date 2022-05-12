Загалом двадцять європейських компаній відкрили рублеві рахунки в "Газпромбанку", ще 14 клієнтів попросили надати документи, необхідні для їхнього відкриття.

Ще десять європейських покупців газу відкрили рахунки в "Газпромбанку", що подвоїло загальну кількість клієнтів, які готуються платити за російський газ рублями, як того вимагав президент РФ Володимир Путін.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Загалом двадцять європейських компаній відкрили рахунки, ще 14 клієнтів попросили надати документи, необхідні для їхнього відкриття, зазначає джерело.

Зазначається, що європейські покупці тижнями намагаються зрозуміти, як вони можуть виконати вимогу Путіна платити за російський газ у рублях із 1 квітня, і не порушити при цьому санкції Європейського Союзу, запроваджені через вторгнення Росії в Україну. За новою схемою, яка нібито дозволяє обійти санкції, клієнти мають відкрити два рахунки в "Газпромбанку": один у іноземній валюті та один у рублях. Після того, як Польща та Болгарія відмовилися від цих умов, наприкінці квітня "Газпром" припинив постачання до них газу.

Наближена до "Газпрому" особа сказала, що ця схема означає, що операція з оплати за газ є нібито завершеною після того, як покупець сплатить "Газпромбанку" іноземну валюту, оскільки подальша конвертація в рублі відбувається автоматично і не залучає Центральний банк Росії, який перебуває під санкціями ЄС.

Раніше в середу прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що компанії зможуть платити за газ рублями, не порушуючи санкцій. "Більшість імпортерів газу вже відкрили рубльовий рахунок у "Газпромбанку", - сказав він. Драгі додав, що найбільший імпортер газу Німеччини вже розрахувався в рублях.

За словами наближеної до "Газпрому" особи, кількість клієнтів, які розраховувалися в рублях, залишається на рівні чотирьох, як і наприкінці минулого місяця. За його словами, платежі від інших покупців мають надійти пізніше цього місяця.

Як повідомляв УНІАН, в кінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях замість євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не буде виконувати цю вимогу.

26 квітня Росія зупинила поставки газу до Польщі та Болгарії.

27 квітня видання Bloomberg посилаючись на джерело, близьке до російського газового монополіста "Газпром", повідомило, що чотири європейські покупці газу вже заплатили за блакитне паливо в рублях, як того вимагав Путін. Також 10 європейських компаній вже відкрили рахунки у "Газпромбанку", необхідні для задоволення платіжних вимог Росії. Але Bloomberg не навів дані щодо європейських компаній та країн.

28 квітня газета Financial Times із посиланням на власні джерела повідомила, що чотири енергокомпанії ЄС готові платити Кремлю за газ в рублях. Того ж дня у ЄС наголосили, що оплата російського газу в рублях буде порушенням санкцій.

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