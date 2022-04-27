Водночас перевірити цю інформацію поки неможливо. Агенція не наводить дані щодо європейських компаній та країн.

Чотири європейські покупці газу вже заплатили за постачання в рублях, як того вимагав президент Росії Володимир Путін. Також десять європейських компаній вже відкрили рахунки у Газпромбанку, необхідні для задоволення платіжних вимог Росії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерело, близьке до російського газового монополіста "Газпром".

"За словами джерела, навіть якщо інші покупці відхилять умови Кремля, нові відключення після припинення постачання газу до Польщі та Болгарії в середу навряд чи відбудуться до другої половини травня, коли мають бути здійснені наступні платежі", - йдеться у статті.

Водночас перевірити цю інформацію поки неможливо. Агенція не наводить дані щодо європейських компаній та країн.

Натомість канцлер Австрії Карл Нехаммер назвав фейком інформацію поширену в російських ЗМІ про згоду країни платити за газ в рублях. OMV (австрійська газова компанія) продовжить оплачувати поставки газу з Росії в євро. Австрія дотримується спільно узгоджених санкцій ЄС.

Нагадаємо, в кінці березня президент РФ Путін видав наказ про оплату за російський газ, виключно в рублях, замість євро. Керівництво ЄС заявило, що не буде виконувати цю вимогу.

ЄС попередив держави-члени про те, що вимога Путіна платити за російський газ рублями порушить санкції, запроваджені після вторгнення РФ в Україну.

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