Німеччина досі торгує російським газом, оскільки скасування угоди обійдеться в 10 мільярдів євро.

Німеччина все ще торгує російським газом, оскільки розірвання контракту націоналізованої фірми може коштувати мільярди євро, створюючи дилему для Берліна, потенційно вигідну Москві.

Як повідомляє Bloomberg, SEFE GmbH - колишній підрозділ ПАТ "Газпром" — поставляє російський СПГ на умовах старого контракту, що існував до того, як Німеччина торік захопила компанію. Вантажі, які не підпадають під міжнародні санкції, прямують до Індії.

Тим не менш, ця торгівля стала головним болем для Німеччини, яка прямо заявила, що не буде використовувати газ з Росії у зв'язку з війною в Україні. Берлін стикається з різкою критикою у зв'язку з побоюваннями, що державна компанія все ще має зв'язки з Москвою, попри її політичну риторику.

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Однак порушення контракту може коштувати німецьким платникам податків щонайменше 10 мільярдів євро (10,6 мільярда доларів) — значно більше, ніж урядова допомога SEFE.

"Як і будь-який довгостроковий контракт на поставку, цей старий контракт SEFE також містить дуже суворі штрафні санкції і наслідки відповідальності в разі, якщо SEFE не виконає свої договірні зобов'язання", — заявив представник SEFE, відмовившись коментувати конкретні умови.

Ця цифра є приблизною оцінкою збитку та штрафів, якщо Росія успішно подасть позов проти фірми в Міжнародний арбітражний суд.

За словами людей, знайомих з ситуацією, якщо трейдер не відвантажить пальне на Ямалі, Росія все одно зможе продати вантаж в іншому місці. Це означає, що Москва потенційно може отримати гроші двічі — від продажу і від будь-яких штрафів, якщо буде встановлено, що SEFE порушує контракт, кажуть вони.

У жовтні 2023 року SEFE забрала окремі партії СПГ, виробленого на Ямалі, в бельгійському порту Зебрюгге, які мають бути доставлені в Індію в листопаді. Компанія не планує імпортувати російський СПГ в Німеччину або будь-яку іншу країну Євросоюзу.

Тим не менш, уряд Німеччини веде "суперечливу поведінку", на думку Крістіана Герке, фінансового експерта опозиційної Лівої партії. Експерт зазначає, що з одного боку, німецька державна фірма купує, просуває і продає російський газ. При цьому, з іншого боку, урядовці закликають до "подальших, посилених санкцій проти Росії".

Контракт SEFE

У 2022 році Німеччина націоналізувала цю фірму, щоб обмежити побічні ефекти енергетичної кризи, яка охопила Регіон після того, як Росія скоротила постачання газу. Порятунок обійшлося платникам податків від 6,3 до 7,7 млрд євро.

У SEFE є 20-річний контракт на поставку СПГ з заводу на Ямалі в Сибіру (пережиток ще з часів "Газпрому"), який почався в 2018 році. За поточними ринковими цінами, ця угода коштує близько 2 мільярдів євро на рік. Компанія має платити за російський СПГ незалежно від того, чи заволодіє вона вантажами, за умовами її укладення.

SEFE також має окреме довгострокове зобов'язання щодо постачання індійської компанії GAIL Ltd., і пошук альтернативних вантажів може виявитися дорожче, ніж поставки з Росії.

Війна в Україні та ситуація з російським газом

У 2021 році, за рік до повномасштабного вторгнення в Україну, 45% всього газу, імпортованого ЄС, припадало на Росію. У Німеччині цей показник становив 52%.

ЄС імпортував у 2023 році рекордні обсяги російського газу. Імпорт російського газу в ЄС зріс на 40% в період з січня по липень цього року в порівнянні з тим же періодом 2021 року.

У вересні 2023 року повідомлялося про те, що російський газ все ще може потрапляти на європейський ринок. Походження газу, який надходить на європейський ринок, іноді вкрай складно відстежити.

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