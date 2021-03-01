Особі, яка потрапила до Єдиного реєстру боржників, можуть заблокувати банківські рахунки, вилучити його майно, а також обмежити виїзд за кордон.

В Україні кількість боржників з оплати комунальних послуг у 2020 році зросла на 50%, при цьому найбільше в судовому порядку з українців стягують заборгованість перед теплопостачальниками.

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Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними OpenDataBot, посилаючись на дані Єдиного реєстру боржників.

Зазначається, що у 2020 році відкрито 342,232 тисячі проваджень щодо українців, які не сплатили комунальні послуги. Це на 50% більше, ніж у 2019 році (близько 227 тисяч) проваджень.

За інформацією прес-служби, підприємства, яким найбільше заборгували громадяни, - це установи, які постачають опалення та воду. Зокрема, КП "Харківводоканал", КП "Жилкомсервіс", ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго", комунальне підприємство теплових мереж "Криворіжтепломережа", КП "Кривбасводоканал", Львівське міське комунальне підприємство "Львівтеплоенерго", обласне комунальне підприємство "Миколаївтеплоенерго", ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль", КП "Кременчукводоканал "Кременчуцької міської ради, КП"Харківські теплові мережі".

У повідомленні сказано, що особа визнається боржником з оплати комунальних послуг у судовому порядку. При цьому з комуналки передбачено спрощене провадження. Якщо боржник не виконує вирок суду, він потрапляє до реєстру боржників. Це стандартна процедура, яку використовують будь-які стягувачі: комунальні установи, банки, колектори.

"Особі, яка потрапила до Єдиного реєстру боржників, можуть заблокувати банківські рахунки, вилучити її майно, а також обмежити виїзд за кордон. Однак Комунальні підприємства можуть припинити надання послуг боржникам ще в досудовому порядку", - цитує прес-служба адвоката Наталію Гнатуш.

Що цьому передувало

28 січня Верховна Рада доручила Кабінету Міністрів вивчити й представити пропозиції щодо внесення змін до законодавства для завершення нинішнього опалювального сезону на основі системи надання житлово-комунальних послуг населенню, що діяла до початку 2021 року, що допоможе знизити тарифи на "комуналку".

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Автор: Бредіхіна Ганна