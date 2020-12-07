Тарифи на абонплату на блакитне паливо перерахують для всіх українських облгазів.

В Україні облгази перерахували розмір абонплати на блакитне паливо, а профільна комісія вже затвердила частину цін.

Про це повідомляє "Обозреватель".

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"В результаті суми в платіжках збільшаться в рази. Наприклад, "Тернопільгаз" братиме замість 1,03 гривні - 2,34 за кожен кубометр, а "Київоблгаз" - 1,55 гривні замість 81 копійки", - йдеться в повідомленні.

Хто і скільки заплатить

Зазначається, що тарифи на абонплату перерахують для всіх облгазів. Наприклад, "Тернопільгазу" вже погодили підвищення ціни з 1,03 до 2,34 гривні за кубометр. Якщо ви користуєтеся їхніми послугами й платите за 70 кубів на місяць, то до 1 січня потрібно платити 72,1 гривні, а вже з нового року – 163,8 гривні.

"Тобто суми в платіжках зростуть більш ніж у два рази! "Київоблгаз" підвищить свої тарифи з 0,81 до 1,55 гривні за куб, "Полтавагаз" – з 1,09 до 2,07 гривні", - підкреслює видання.

Як перерахують абонплату

"Донецькоблгаз" - з 0,84 до 1,11;

"Київгаз" - з 0,28 до 0,32;

"Київоблгаз" - з 0,81 до 1,55;

"Кіровоградгаз" - з 0,87 до 1,75;

"Кременчукгаз" - з 0,29 до 0,43;

"Луганськгаз" - з 0,92 до 1,13;

"Одесагаз" - з 0,79 до 0,89;

"Полтавагаз" - з 1,09 до 2,07;

"Тернопільгаз" - з 1,03 до 2,34;

"Херсонгаз" - з 0,94 до 1,80;

"Черкасигаз" - з 0,48 до 0,59.

Процес затвердження тарифів у різних областях України триває. Зростання цін пов'язане з цілою низкою факторів. У "Тернопільгазу", наприклад, обсяг замовленої потужності скоротиться з 399 до 276 мільйонів кубометрів. Витрати при цьому не зміняться. Тобто навантаження на кожен кубометр газу збільшиться і платити доведеться більше. Загальна собівартість зросте з 395,8 до 572,2 мільйона гривень.

З 2020 року тариф на газ розділили на дві складові: за саме блакитне паливо і за його доставку та розподіл (абонплата);

абонплату потрібно вносити щомісяця, навіть якщо взагалі не користувалися газом;

розмір абонплати залежить від обсягів споживання в "газовий" сезон (з жовтня по жовтень минулого року);

якщо за "газовий сезон" витратили 700 кубів, то абонплату потрібно буде вносити за 50 кубометрів на місяць (загальний обсяг ділиться на 12 місяців).

Також більше грошей доводиться витрачати на заробітні плати, на обслуговування і ремонт лічильників, на ремонт комунікацій. Все це відбивається й на кінцевих сумах в платіжках.

"Тут потрібно шукати компроміс. Через бездарну політику Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) облгази загнали в борги. Проблема довго залишається і її треба вирішувати. Для розуміння, зараз це 25 мільярдів", - розповів заступник голови профільного комітету Ради Олексій Кучеренко.

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Автор: УНІАН