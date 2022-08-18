Окупанти оголосили несподіваний "вихідний" на Запорізькій атомній станції 19 серпня, представники "Росатому" вже в терміновому порядку залишили станцію.

Росія готує на завтра, 19 серпня, провокацію на Запорізькій АЕС.

Про це заявили у Головному управлінні розвідки України.

"Окупанти оголосили несподіваний "вихідний" на Запорізькій атомній станції. 19 серпня на ЗАЕС буде знаходитись тільки оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід буде закрито. Також відомо, що представники "Росатому", які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об’єкта", - повідомили в ГУР.

Також зазначається, що одночасно у Міноборони РФ заявили про начебто підготовку "теракту" з боку ЗСУ. В повідомлені йдеться, що під час візиту в Україну генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша готується резонансна провокація, щоб звинуватити РФ в техногенній катастрофі. В підготовці теракту росіяни очікувано звинувачують українську владу.

"З наявної інформації стає зрозуміло, що окупанти після масштабних обстрілів Запорізької атомної станції можуть "підвищити ставки" і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об’єкті. До того ж, приурочити цей злочин до перебування в Україні генерального секретаря ООН", - наголошує ГУР.

Ситуація на ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 серпня, персонал Запорізької атомної електростанції закликав світ не допустити непоправного через безвідповідальність та безумство російських окупантів.

11 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що є впевненість у тому, що траєкторія крилатих ракет, якими Росія обстрілює територію України, не випадково пролягає над українськими АЕС. За словами глави держави, Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на Запорізькій атомній станції.

У серпні російські загарбники кілька разів обстріляли окуповану ними Запорізьку АЕС. Також окупанти зробили на ЗАЕС військовий склад та ховають важку артилерію між атомними блоками.

Окрім цього, російська сторона заявила, що станція замінована і може бути підірвана.