Осушення охолоджуючих басейнів є серйозним порушенням і може загрожувати ядерній безпеці.

В окупованому Енергодарі російські загарбники силою змушують співробітників Запорізької АЕС осушити охолоджувальні басейни атомної електростанції.

Про це повідомила прес-служба "Енергоатому".

"Щоб зняти з себе відповідальність за вчинення актів ядерного тероризму, рашисти вдаються до силового примусу проти українських атомників. Зараз вони знущанням і тортурами змушують працівників гідроцеху станції придумувати обґрунтування необхідності осушення цих басейнів для керівництва ЗАЕС і ДП "НАЕК "Енергоатом", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що загарбники жорстоко побили водолаза гідроцеху ЗАЕС Андрія Гончарука, який з численними тілесними ушкодженнями 29 червня був доставлений в лікарню Енергодара.

Ситуація на Запорізькій АЕС:

Окупанти контролюють Запорізьку АЕС з 4 березня. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року "Енергоатом" повідомив про те, що російські окупанти готують серйозну провокацію на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі.

Загарбники, які знаходяться на ЗАЕС, збираються звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції. Для цього затримали кількох працівників і тортурами вимагають у них зізнання, точніше – обмовити себе, що нібито ще в березні в бетонні чаші охолоджуючих басейнів на ЗАЕС вони скинули якусь зброю: чи то бомби, чи то снаряди.

Під цим приводом окупанти наполягають на осушенні охолоджувальних басейнів - для перевірки його чаш - і зупинці насосів, які подають воду на системи безпеки енергоблоків.

В "Енергоатомі" зазначили, що якщо це станеться, то системи безпеки найбільшої в Європі атомної станції залишаться без охолодження, що вже саме по собі є серйозним порушенням і може загрожувати ядерній безпеці.

Вас також можуть зацікавити новини: