Місто в Запорізькій області страждає через постійні обстріли окупантів.

Тимчасово окупований Мелітополь в Запорізькій області вже незабаром може залишитися без газу. Окупанти пошкодили магістральний газопровід.

Про це в ефірі телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, в районі села Мирне рашисти пошкодили магістральний газопровід. Через це централізоване газопостачання вже за кілька днів припиниться. Вся річ у тому, що в трубі залишилося занадто мало тиску. Його вистачить всього на 1-2 дні.

Федоров зазначив, що окупанти залишать Мелітополь без газу через обстріли. Ворожі удари, які відбуваються постійно, пошкодили газопровід.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Мелітополі окупанти створили "відділ ДАІ", його очолив засланий "козачок" з Ростова. Машини, якими користується фейкова Державтоінспекція, зареєстровані в Україні.

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