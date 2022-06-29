Машини, якими користується фейкова державтоінспекція, зареєстровані в Україні.

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни створили фейковий відділ так званої державтоінспекції. Цей відділ очолив "козачок", якого прислали з Ростова-на-Дону.

Про спроби окупантів влаштуватися в українському місті і навести "свої порядки" в ефірі телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

Він повідомив, що рашисти створили службу так званої гержавтоінспекції. Машини, якими вирішили користуватися окупанти, зареєстровані в Україні, свого у росіян нічого немає.

На офіційному сайті ГІБДР РФ жодного підрозділу служби в Мелітополі немає, вказав Федоров. Також він розповів, що "відділ ДАІ" в тимчасово окупованому місті очолив "козачок", якого прислали туди з російського міста Ростов-на-Дону.

За словами Федорова, колаборантам Мелітополя спочатку обіцяли, що фейкову організацію очолить хтось із них. Але рашисти обдурили жителів міста і призначили на пост глави так званої "ДАІ" свою людину.

Судячи з усього, окупанти починають побоюватися довіряти місцевим жителям подібні "посади". Партизанський рух у Мелітополі стрімко зростає. За словами Федорова, майже усі жителі міста є учасниками руху опору.

Раніше УНІН вже повідомляв, що в Мелітополі росіяни створили штаб для підготовки до"референдуму".

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