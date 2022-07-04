Віктор Бондар зазначив, що уряд вже працює над розв'язанням проблеми

Вже зараз зрозуміло, що через війну українців чекає важка і холодна зима. Український уряд і відповідні відомства намагаються знайти варіанти розв'язання проблеми опалення.

Про це розповів народний депутат від групи "За майбутнє" Віктор Бондар

За його словами, відповідним відомствам вже дали вказівки, що підготувати. Будуть складені списки того, що треба підготувати – намети, буржуйки – все те, що необхідно аварійним бригадам. Крім того, буде сформований запас всього необхідно для швидкого відновлення зруйнованої інфраструктури.

"Запропонували звернеться до ЄС, щоб зробити запаси нового котельного обладнання, модульних котелень, професійних котелень, генераторів та іншого, щоб гарантовано мати резерви на випадок, якщо щось зруйнують. Пізніше це все передадуть місцевій владі, завдяки чому відбудеться заміна обладнання", - розповів нардеп.

При цьому він зазначив, що в Європі є десятки компаній, які можуть нам за 3-4 місяці поставити необхідне.

Як раніше повідомляв УНІАН, Кабмін працює над тим, щоб забезпечити країну вугіллям шляхом власного видобутку. Крім того, розглядається мінімально необхідний обсяг імпорту залізницею та імпорт через європейський ринок.

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