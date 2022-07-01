У влади вже є затверджені плани на зиму для населення.

Український уряд очікує, що майбутня зима та опалювальний сезон будуть важкими, однак наразі вже є затверджені плани для успішного проходження цього періоду. Йдеться у першу чергу про дотримання балансу виробництва електроенергії та газопостачання в період опалювального сезону.

Про це в ефірі ICTV заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ми очікуємо складний сезон навіть не з точки зору ресурсів, а з точки зору того, що йде війна. На жаль ми втрачаємо генерації, відбуваються постійні обстріли станцій та відповідних шляхів постачання, залізниці. Ми готуємося дуже відповідально до цього, розуміючи наявні ризики", — сказав він.

Галущенко також розповів, чи доведеться українцям цієї зими зменшувати температуру у квартирах та будинках, аби заощадити газ. Міністр зауважив, що зараз йдеться не про те, аби заощадити, а про відповідність євростандартам.

"Температура має виходити з тих показників, що є в європейських державах і з того, що ми маємо споживати економно, розуміючи, що ми перебуваємо у війні... У Міністерстві розвитку громад і територій зазначалося, що йдеться про температуру в приміщенні від 18 до 20 градусів", — сказав він.

Галущенко додав, що Кабмін працює над тим, аби забезпечити країну вугіллям шляхом власного видобутку. Крім того, розглядається мінімально необхідний обсяг імпорту залізницею та імпорт через європейський ринок.

"Мова йде про невеликі об’єми, які будуть слугувати додатковим резервом для проходження зими", — пояснив міністр.

Галущенко запевнив, що зараз влада робить все, щоб втримати тарифи на комунальні послуги, на електропостачання та газ.

Нагадаємо, дещо раніше парламент зробив перший крок до заборони підвищення тарифів на газ та опалення.

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