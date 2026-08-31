'Усе розбито вщент': очевидці розповіли про удари РФ по селу Мила, - The Guardian

Місцеві жителі розповідають про зруйновані будинки, пожежі та боєприпаси, які розлетілися по їхніх подвір'ях.

У селі Мила під Києвом люди оговтуються від масштабного вибуху, який стався після удару російського безпілотника по складу боєприпасів.

Минуло близько півтора дня після атаки, але на території населеного пункту досі знаходять небезпечні уламки та боєприпаси. За останніми даними, кількість загиблих зросла до 38 людей, ще четверо вважаються зниклими безвісти, пише The Guardian.

Серед загиблих – 30 мешканців будинку для літніх людей, розташованого неподалік від складу.

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Місцеві жителі тепер не лише намагаються відновити свої будинки, а й запитують, чому склад із боєприпасами розмістили поруч із житловою забудовою.

"Тут люди, це село"

61-річний Володимир показав журналістам наслідки вибуху на території своєї родини. Дах будинку знесло, задні вікна розбиті, теплиця зруйнована, а город після пожежі почорнів.

Місце падіння безпілотника розташоване приблизно за 300 метрів від його будинку.

"Винні ті, хто тут облаштував склад. Тут є люди, це село. Тут не можна таке тримати", – обурюється 65-річна Віра, яка разом із сином Сергієм під час вибухів ховалася у невеликому укритті біля будинку.

За словами місцевих жителів, після першого удару близько 20:00 вибухи тривали приблизно шість годин. Вони чули десятки детонацій.

Сергій розповів, що до атаки навіть не знав про наявність складу боєприпасів поблизу:

"Я думав, що там зберігається гуманітарна допомога".

На подвір'ях знаходять боєприпаси

Після завершення основної серії вибухів на території будинків почали знаходити небезпечні предмети. За словами Сергія, на його ділянці виявили реактивний снаряд від установки "Град", кілька мін та касетні боєприпаси. Частину з них уже прибрали сапери.

Водночас біля будинку досі залишалася коробка з патронами, яку знайшли у напівзруйнованому даху.

Ще більше небезпечних предметів залишилося в лісі за будинками. Журналісти бачили там обгорілі ділянки, коробки з патронами та інші боєприпаси. В одному місці, за описом очевидців, стався вибух протитанкової міни.

Рятувальники та інші служби продовжують розчищати територію, але роботи доводиться переривати через нові загрози з повітря.

Це вже не перший випадок

Удар по Милій стався після іншої атаки на склад боєприпасів у Вишневому. Внаслідок того інциденту загинули дев'ятеро людей, а близько 280 будинків зазнали пошкоджень. Після атаки двох людей затримали за підозрою в тому, що вони дозволили зберігати зброю у неналежному місці.

Президент України Володимир Зеленський після нового удару заявив, що подібна ситуація повторилася.

Місце розташування складу в Милій нині є предметом кримінального розслідування української розвідувальної служби.

"Путін! Хто ж іще?"

Для місцевих жителів питання відповідальності має два рівні. Людмила, чия доросла донька перебувала в будинку неподалік від місця падіння безпілотника, розповіла, що її оселя також сильно постраждала. Вікна, які виходили у бік складу, вибило.

Жінка згадує, що подібний інцидент уже стався на початку липня неподалік Києва:

"Подивіться, що тут відбувається. Тут усе розбите вщент. Вишневого їм було недостатньо, та ще десь було. Ні, вони все це викинули прямо біля городів людей, прямо на порозі їхніх будинків".

За її словами, після вибуху навколо досі залишаються боєприпаси. Коли жінку запитали, кого вона вважає відповідальним за загибель людей і руйнування, її відповідь була однозначною:

"Путін! Хто ж іще? І ті, хто тут облаштував депо".

Удар по селу Мила: останні новини

Нагадаємо, трагедія в Милій сталася на тлі посилення російських ударів по Києву та області. Водночас Україна також атакує військові об'єкти на території Росії, зокрема склади боєприпасів, що робить питання безпеки їхнього розміщення особливо гострим.

AP пише, що через удар по населеному пункту Мила зафіксовано найбільшу кількість загиблих серед цивільного населення з початку 2026 року. Відзначається, що під ударом опинився склад, на якому могли незаконно зберігатися боєприпаси. Це призвело до детонації та руйнування навколишніх будівель.

На тлі цієї трагедії The Wall Street Journal пише, що Україна та РФ посилюють далекобійні атаки одне по одному. Втім, які зазначають журналісти, така стратегія не наближає закінчення війни. Видання пише, що наразі жодна зі сторін не близька до того, щоб зламатися.

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