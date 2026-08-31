США та Європа стануть ближчими: United Airlines запускає одразу 11 нових рейсів

Нові напрями охоплять Люксембург, Францію, Словенію, Італію, Іспанію та Португалію.

Наступного літа пасажири отримають значно більше прямих перельотів між США та європейськими містами, повідомляє Avianews.com.

Так, американська авіакомпанія United Airlines, яка входить до трійки найбільших авіаперевізників США, суттєво нарощує сполучення з Європою.

Польоти виконуватимуть із Вашингтона, Нью-Йорка та Денвера.

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Крім нових напрямків, United Airlines також поверне до розкладу чотири сезонні маршрути, які перевізник обслуговує цього року, що зробить сполучення ще частішим.

Куди зі США можна буде полетіти новими рейсами

Перший новий маршрут запрацює вже на початку квітня 2027 року. Далі кількість прямих рейсів до Європи поступово збільшуватиметься протягом весни та початку літа.

Нові маршрути United Airlines:

Ньюарк – Люксембург – з 2 квітня 2027 року, щодня, Airbus A321XLR;

Вашингтон – Тулуза – з 26 квітня, щодня, Airbus A321XLR;

Ньюарк – Любляна – з 12 травня, чотири рази на тиждень, Boeing 767-400ER;

Ньюарк – Ольбія – з 27 травня, тричі на тиждень, Boeing 767-300ER;

Денвер – Париж – з 27 травня, щодня;

Ньюарк – Катанія – з 28 травня, чотири рази на тиждень, Boeing 767-300ER;

Вашингтон – Мілан – з 28 травня, тричі на тиждень;

Ньюарк – Ібіца – з 31 травня, чотири рази на тиждень, Airbus A321XLR;

Ньюарк – Валенсія – з 2 червня, тричі на тиждень, Airbus A321XLR;

Ньюарк – Марсель – з 4 червня, щодня, Airbus A321XLR;

Ньюарк – Терсейра – з 9 червня, тричі на тиждень, Boeing 737 MAX 8.

Особливість програми полягає і в тому, що частину маршрутів обслуговуватимуть вузькофюзеляжні Airbus A321XLR та Boeing 737 MAX 8. Такі літаки вміщують до 200 пасажирів. Це дає можливість частіше літати новими прямими трансатлантичними напрямками навіть туди, де попит недостатній для заповнення великого далекомагістрального літака.

Ще чотири рейси

Збільшення кількості перельотів між континентами не обмежиться новими маршрутами. На літо 2027 року американський перевізник також планує відновити чотири сезонні напрямки.

Йдеться про прямі рейси з Нью-Йорка до: Спліта в Хорватії; Барі в Італії; Глазго у Великій Британії; Сантьяго-де-Компостели в Іспанії.

Безкоштовний інтернет в літаку

Нагадаємо, німецька авіакомпанія Lufthansa здійснила перший рейс літака, обладнаного супутниковим інтернетом Starlink. Поки антену встановили лише на одному лайнері – Airbus A320neo з реєстраційним номером D-AINM, який виконує рейси Європою. Водночас у компанії мають плани щодо поширення нової технології – до кінця 2026 року Lufthansa збирається встановити Starlink ще на 10 літаків власного флоту та авіапарку дочірньої компанії Lufthansa City.

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