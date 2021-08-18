Тарифні плани з рівномірною оплатою дають можливість платити за паливо рівномірними частинами щомісяця.

Газопостачальні компанії пропонують населенню альтернативні цінові пропозиції на постачання газу, які дозволять рівномірно платити за спожите паливо протягом року.

Про це повідомляється на сайті консультаційного центру для населення "ГазПравда".

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Відзначається, що найпоширеніша сезонна пропозиція цього року - тарифні плани з рівномірною оплатою, тобто можливістю платити за паливо рівномірними частинами щомісяця.

Загальна сума до оплати в таких тарифних планах визначається відповідно до обсягу газу, який клієнт в середньому споживає протягом опалювального сезону. А далі цю суму людина платить рівномірними частинами щомісяця.

Вартість кубометра газу при цьому обіцяють однакову до самого кінця опалювального сезону. Таким чином можна уникнути пікового навантаження на сімейний бюджет в холодні зимові місяці, рівномірно розподіливши витрати на інші місяці.

Такі тарифні плани, зокрема, пропонує газопостачальна компанія "Нафтогаз України", а також регіональні газзбути, що працюють під брендом "Твій газзбут".

"Що стосується вартості кубометра газу в цих сезонних пропозиціях, то вона ідентична літньої базової. Зважаючи на рекордне подорожчання газу у світі, запропонувати нижчі ціни, ніж у річних фіксованих контрактах, постачальники не змогли", - зазначила прес-служба.

Зокрема, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" запропонувала ціну 7,96 грн за куб.м. термін дії тарифу - з 1 жовтня 2021 по 30 Квітня 2022 року. Приєднатися до пропозиції можна до 31 жовтня.

Регіональні газзбути запропонували ціну 7,99 грн за кубометр. Термін дії - з 1 травня 2021 по 30 Квітня 2022 року. При цьому приєднатися до тарифу можливо тільки до 31 серпня.

"Таким чином, сезонні тарифні плани не будуть дешевшими, ніж літні. Однак інструмент рівномірної оплати дозволить людям краще розподілити навантаження на сімейний бюджет і таким чином уникнути великих рахунків взимку. Саме такою можливістю сезонні тарифи та залучають споживачів", - сказано в повідомленні.

Ринок газу: що необхідно знати

З 1 травня всі побутові споживачі газу були автоматично переведені на фіксований річний тариф, який діятиме з 1 травня 2021 року по 30 Квітня 2022 року. При цьому, споживачі купуватимуть блакитне паливо за ціною від 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ціни на газ в Європі та світі зараз найвищі за останні 20 років.

16 серпня середньозважена вартість природного газу на європейських хабах до кордону України, законтрактованого на вересень, досягла 18,36 грн за куб. м.

Щодо серпня, коли вартість блакитного палива за передоплатою склала 11,67 грн за куб.м, ціна зросла на 57,2%.

Автор: Ганна Бредіхіна