Зокрема, повідомлення про передачу Хмельницької АЕС з'явилося у фейковому Telegram-каналі Запороізької АЕС.

В "Енергоатомі" просять не вірити фейку про передачу Хмельницької АЕС під контроль нападника.

У компанії заявили, що вороги дезінформують населення, створюючи фейкові Telegram-канали. Зокрема, вони поширили інформацію про передачу Хмельницької АЕС окупанту.

"Наши коллеги на Хмельницкой АЭС готовятся к передаче станции под защиту российского миротворческого контингента", - йдеться в повідомленні фейкового каналу Запорізької АЕС.

В "Енергоатомі" спростовують цю інформацію:

"Не вірте фейкам! Прошу всіх читачів поширити інформацію про створення фейкових акаунтів та скаржитися на підробні канали!"

Як повідомляв УНІАН, заява російських окупантів про встановлення контролю над Запорізькою АЕС не відповідає дійсності, це продовження інформаційної війни окупантами.

А вранці 2 березня група російських окупантів підійшла до міста Енергодар, де розташовано Запорізьку АЕС, і попрямувала до блокпосту, однак місцеві жителі не пропустили армію РФ.

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