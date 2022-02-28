ЗАЕС перебуває під повним контролем України, зазначили в "Енергоатомі".

Заява російських окупантів про встановлення контролю над Запорізькою АЕС не відповідає дійсності, це продовження інформаційної війни окупантами.

Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом".

"Не зважайте на фейк! ЗАЕС знаходиться під повним контролем України та стабільно працює забезпечуючи країну електроенергією", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше надходила інформація, що недалеко від Енергодара (Запорізька область) жителі помітили колони російської військової техніки. Саме там розташовано Запорізьку АЕС, на яку можуть полювати військові країни-агресора.

"Енергоатом": довідка УНІАН

ДП "НАЕК "Енергоатом" - найбільший виробник електроенергії з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсязі виробництва електроенергії країни.

В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з шістьма енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

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