Перший варіант, розглянутий владою Німеччини, - використання так званого механізму відключення.

Влада ФРН розглядає чотири основні варіанти дій щодо трубопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє німецька газета Handelsblatt.

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Перший варіант, розглянутий владою Німеччини, - використання так званого механізму відключення, про який повідомлялося і раніше.

Йдеться про загрозу перекриття трубопроводу або реальне перекриття для тиску на Росію в тому випадку, якщо вона спробує з метою впливу на владу України скоротити постачання газу через неї.

Другий варіант передбачає тимчасову зупинку будівництва "Північного потоку-2", щоб виграти час на ведення переговорів. В цьому випадку можуть бути вироблені вимоги до Росії, виконання яких необхідно для запуску трубопроводу.

Відповідно до третього варіанту Німеччина має виділити інвестиційну допомогу Україні, в тому числі на розвиток відновлюваної енергетики.

Цей пункт, як і перший, пояснюється тим, що одним з побоювань у зв'язку з "Північним потоком-2" є можливість Росії тиснути на Україну після введення в дію нового трубопроводу в обхід неї.

Четвертий варіант, як пише видання, - продовжувати будувати трубопровід, попри протидію з боку США, тим більше що будівництво йде не дуже швидко.

Історія "Північного потоку-2"

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Автор: Олена Коваленко