За словами Арміна Лашета, після запуску газопроводу необхідно звернути увагу на геополітичні правила і захист України.

Газопровід "Північний потік-2" не має бути використаний для шантажу України, але він потрібний для Німеччини.

Про це заявив Кандидат у канцлери Німеччини від правлячого в країні Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Моя позиція завжди була дуже чіткою. Нам потрібен цей газопровід, це економічний проєкт, він потрібен для енергопостачання. І завжди існувала умова: не повинно бути геополітичних втрат для України. Цей трубопровід не повинен бути використаний для того, щоб шантажувати Україну, або країни Балтії, або Польщу", - сказав Лашет.

За його словами, газопровід має запрацювати цього року, і коли почнеться транспортування газу, необхідно звернути увагу на геополітичні правила і захист України. "І така домовленість існує на європейському рівні", - додав він.

Він також позитивно оцінив рішення президента США Джо Байдена відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2".

Лашет додав, що Німеччина наразі перебуває на шляху до кліматичної нейтральності і колись відмовиться від споживання газу, цю магістраль можна було б використати в майбутньому, наприклад, для транспортування водню.

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Північний потік-2: що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований уже на 95%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з вже існуючим "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через запроваджені США санкції проти компаній-підрядників, однак у лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його власними силами.

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Автор: Олександр Топчій