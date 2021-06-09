У травні Держдепартамент США не став запроваджувати санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, яка реалізує проект газопроводу "Північний потік-2", і її керівника Маттіаса Варніга, якого західні ЗМІ називають союзником президента РФ Володимира Путіна.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що рішення про відмову від запровадження санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG та її директора Маттіаса Варніга може бути переглянуто.

Про це він сказав протягом слухань у Конгресі, повідомляє «Голос Америки».

“Ми зробили виняток для санкцій, але цей виняток може бути скасований у будь-який момент”, - сказав держсекретар.

Блінкен додав, що зараз Сполучені Штати ведуть активні перемовини з Німеччиною щодо зменшення шкоди від запуску "Північного потоку-2", зокрема й для України.

Читайте такожБлінкен супроводжуватиме Байдена під час зустрічі з Путіним

“Ми сказали нашим партнерам в Німеччині, що тепер вони повинні працювати з нами та іншими, щоб уникнути та пом’якшити будь-які потенційні наслідки від запуску цього газопроводу. А це означає компенсувати Україні збитки від потенційної втрати плати за транзит газу. І переконатися, що Росія не може використовувати енергоносії, як інструмент тиску на Україну чи іншу країну в регіоні”, - наголосив Блінкен.

Санкції проти "Північного потоку-2" й рішення США

У травні Держдепартамент США не став запроваджувати санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, яка реалізує проект газопроводу "Північний потік 2", і її керівника Варніга, якого західні ЗМІ називають союзником президента РФ Володимира Путіна.

Тоді Блінкен заявив, що відмова від санкцій відповідає національним інтересам США.

Проектом «Північний потік-2» (Nord Stream 2) передбачено будівництво і роботу двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід "Північний потік-2" побудований уже на 95%.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що українські дипломати докладають всіх зусиль, щоб зупинити запуск «Північного потоку-2». За його словами, перешкоджати реалізації цього проекту складно, оскільки на території Європи є потужні гравці, які зацікавлені у співпраці з РФ.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський «Газпром». Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall. Трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з вже існуючим «Північним потоком-1». Його спорудження припинялося через запроваджені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його власними силами.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва