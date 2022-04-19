Необхідною є організація тиску на Єврокомісію з метою схилення Німеччини, Італії та Франції до вжиття екстрених заходів.

План Європейського союзу, який передбачає, що вже до кінця 2022 року можна буде замінити 2/3 газу природного газу з Росії, не містять конкретних дій, тому можуть бути не досягнуті.

До таких висновків дійшли експерти Центру глобалістики "Стратегія XXI".

"План відмови від імпорту російського газу носить загальний характер, не містить заходів та дій, які будуть мати швидкий ефект – перехід на вугілля та нафтопродукти в електрогенерації, відмова від закриття АЕС в цьому та наступному роках. Відтак, на думку багатьох авторитетних експертів, оголошено плани зі зменшення залежності від російського газу на дві третини носять суто декларативний характер, і означена мета може виявитись не досягнутою", - йдеться в дослідженні.

Експерти вважають, що постачання газу до ЄС може бути збільшено як за рахунок зрідженого природного газу (ЗПГ), так і трубопровідних постачань. Алжир та Іспанію сполучають два газопроводи. Єгипет і Лівія також є потенційними постачальниками.

Необхідною є організація тиску на Єврокомісію, зокрема з боку країн, які оголосили про відмову від імпорту російських енергоресурсів (США, Канада, Велика Британія, Польща, Литва, Латвія, Естонія та ін.), з метою схилення інституцій ЄС та найбільших споживачів – Німеччини та Італії, а також Франції як однієї з найбільших економік, до вжиття екстрених заходів.

"Повне ембарго на всі російські енергоносії - найбільш бажаний і правильний варіант дій. Унеможливлення отримання агресором доходів від продажу нафти і газу найдієвішим чином впливають на російську економіку", - наголошується в дослідженні.

Натомість часткове або нетривале ембарго є хибною й небезпечною стратегією, яка може призвести до подальшого зростання цін, зокрема на газ, що, вочевидь, повністю компенсує "Газпрому" втрату обсягів експорту, як це вже було впродовж другого півріччя 2021 року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня ЄС ухвалив план відмови від російського газу, який передбачає, що вже до кінця 2022 року можна буде замінити 100 млрд кубометрів, або 2/3 газу природного газу з Росії.

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