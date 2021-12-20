На думку експерта, реалізація комплексного пакета термомодернізації вимагає від року до двох років активних робіт.

В Україні платіжки за опалення можна істотно зменшити, провівши комплексну енергетичну модернізацію багатоквартирних будинків.

Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, заявив виконуючий обов'язки голови Фонду енергоефективності Єгор Фаренюк.

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Однак, за словами Фаренюка, реалізація комплексного пакету вимагає від року до двох років активних робіт.

"Легкий" пакет - це модернізація інженерних мереж і внутрішньобудинкових мереж: за рік кілька тисяч будинків можуть пройти. А якщо говорити про комплексну термомодернізацію, я думаю, що ресурсів в країні на перший рік впровадження такої широкомасштабної програми не вистачить більш ніж на тисячу будинків", - вважає Фаренюк.

За його словами, після проведення комплексної енергетичної модернізації багатоквартирного будинку платіжки за опалення зменшуються майже вдвічі. Модернізація ж за полегшеним варіантом приносить від 20 до 30 відсотків економії енергоресурсів.

"Роботи дуже багато. Вона не може завершиться за один, три, п'ять років. Потрібно мінімум 20-30 років для того, щоб модернізувати весь житловий фонд, якщо рухатися темпами три відсотки від загальної кількості будинків на рік", - сказав керівник Фонду енергоефективності України.

Підвищення енергоефективності:

Програма "Енергодім" пропонує два пакети заходів з підвищення енергоефективності.

Пакет "легкий" передбачає проекти вартістю в середньому 1,7 мільйона гривень, з яких 40 відсотків компенсується Фондом. Обов'язковими пунктами такої модернізації є установка в будинках лічильників та індивідуального теплового пункту, а також утеплення труб.

Пакет "комплексний", крім обов'язкових заходів з "легкого" пакету, передбачає повне утеплення будівель: теплоізоляцію стін, покрівлі та підвалів. Середня вартість такого комплексного пакету становить десять мільйонів гривень.

Опалювальний сезон:

НАЕК "Енергоатом" планує проходити опалювальний сезон з підключеними 14-ма атомними енергоблоками з 15-ти.

Міністерство енергетики затвердило прогнозний баланс електроенергії на 2022 рік, який передбачає збільшення виробництва електроенергії на 2,5%.

1 грудня 2021 року президент Володимир Зеленський під час щорічного послання в залі парламенту заявив про те, що Україна у 2022 році починає масштабну програму "Велика термомодернізація", яка дасть можливість застрахуватися від подальшого зростання цін на енергоносії.