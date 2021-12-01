За словами президента, це дозволить Україні "вперше отримати справжню енергетичну незалежність".

Україна у 2022 році починає масштабну програму "Велика термомодернізація", яка дасть можливість застрахуватися від подальшого зростання цін на енергоносії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський заявив під час щорічного послання в залі парламенту.

Читайте такожУкраїна збільшить виробництво електроенергії - Міненерго

"У 2022 році ми почнемо велику програму – "Велика термомодернізація". Ми плануємо утеплити тисячі - саме тисячі, не поодинокі випадки - багатоповерхових будинків, шкіл, садочків, лікарень", - сказав він.

За словами президента, це дозволить застрахуватися від подальшого зростання цін на енергоносії та вперше отримати справжню енергетичну незалежність".

Опалювальний сезон:

НАЕК "Енергоатом" планує проходити опалювальний сезон з підключеними 14-ма атомними енергоблоками з 15-ти.

Міністерство енергетики затвердило прогнозний баланс електроенергії на 2022 рік, який передбачає збільшення виробництва електроенергії на 2,5%.

Автор: Ганна Бредіхіна