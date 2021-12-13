Суми в платіжках за опалення однокімнатних та трикімнатних квартир практично не відрізняються, хоча метраж опалювальної площі відрізняється вдвічі.

Киянам вже виставили рахунки за опалення у листопаді.

Як передає кореспондент УНІАН, суми в платіжках за опалення однокімнатних і трикімнатних квартир практично не відрізняються, хоча метраж опалювальної площі відрізняється вдвічі.

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Так, "Київтеплоенерго" за опалення трикімнатної квартири, метраж опалювальної площі якої становить 58,8 кв.м. виставило рахунок у розмірі 1109 грн.

Разом з тим, "Єврореконструкція "за опалення однокімнатної "гостинки", метраж якої становить 27,9 кв.м., виставила рахунок у розмірі 1186 гривень.

Різниця в тарифах:

Кабінет Міністрів затвердив методику визначення різниці в тарифах на тепло і гарячу воду для теплогенеруючих підприємств.

"Різниця між ринковими тарифами на тепло і гарячу воду і тими, за якими платили громадяни - це десятки мільярдів гривень. Цю різницю ми компенсуємо теплокомуненерго, що надасть їм можливість безперешкодно пройти опалювальний сезон", - прокоментував це рішення глава уряду Денис Шмигаль.

24 вересня 2021 року Шмигаль заявив про те, що Кабмін компенсує тепловикам різницю в тарифах.

Тарифи на опалювальний сезон:

12 жовтня 2021 року мер Києва Віталій Кличко підписав рішення Київради, згідно з яким тарифи на опалення і гарячу воду для населення в новому опалювальному сезоні повинні бути не вище тарифів, що діяли на початку цього року. Цим же рішенням збільшено на 2 млрд грн розмір статутного капіталу "Київтеплоенерго".

Водночас для деяких категорій споживачів у столиці тарифи на тепло і гарячу воду виросли.

2 грудня у Києві зменшили вартість теплопостачання для мешканців 462 багатоквартирних будинків, які на той момент не уклали договори про надання комунальних послуг згідно з чинним законодавством. Збитки КП "Київтеплоенерго" у зв'язку з цим рішенням будуть компенсовані з міського бюджету.

Клієнти "Київтеплоенерго" у грудні отримають платіжки, в яких з'являться нові рядки з платою за абонентське обслуговування та функціонування систем опалення та гарячого водопостачання.

Автор: Олена Коваленко