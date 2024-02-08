Початкове видобування свердловин склало 550 тисяч кубометрів газу на добу.

"Укргазвидобування" запустило 2 нові свердловини з початковим видобутком у 550 тисяч кубометрів газу на добу, повідомляє "Нафтогаз України".

"Цього тижня Укргазвидобування запустило 2 нові високодебітні свердловини, які дають 550 тисяч кубометрів газу на добу. Обидві пробурені на нових перспективних родовищах", – йдеться у заяві.

У компанії зазначили, що впродовж 2023-го року "Укргазвидобуванню" вдалось запустити 86 нових свердловин.

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Видобуток газу в Україні

У листопаді 2023 року голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що Україна збільшила видобуток природного газу. Це дозволяє вперше в історії відмовитися від імпорту газу. За його словами, видобуток зосереджено переважно в Полтавській та Харківській областях. Його вдалося не лише зберегти в умовах війни, алей й збільшити.

31 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна вперше в історії проходить опалювальний сезон коштом газу власного видобутку. Шмигаль підкреслив також, що Україна проходить зиму, маючи збалансовану електроенергосистему.

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