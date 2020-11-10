Президент висунув вимогу невідкладно врегулювати питання заборгованості перед "Енергоатомом" за поставлену електроенергію задля забезпечення стабільної роботи компанії.

Президент України Володимир Зеленський провів 10 листопада селекторну нараду, присвячену питанням роботи ДП "НАЕК "Енергоатом".

У ній взяли участь прем’єр-міністр Денис Шмигаль, заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів, т.в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус, т.в.о. президента "Енергоатома" Петро Котін та його заступники.

Насамперед Володимир Зеленський поставив питання про те, як виконується його Указ №406 від 22 вересня 2020 року "Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики".

Нагадаємо, цим Указом Кабінету Міністрів було доручено застосувати вичерпних заходів для погашення заборгованості за електроенергію, виробленої та поставленої в рамках ПСО, тобто спеціальних обов’язків Компанії для забезпечення загальнонаціональних інтересів. Крім того, йдеться в документі, уряд має зробити все для того, щоб надалі не допустити подібної заборгованості перед енергогенеруючими компаніями, зокрема перед НАЕК "Енергоатом".

Під час наради Президент висунув вимогу невідкладно врегулювати питання заборгованості перед "Енергоатомом" за поставлену електроенергію задля забезпечення стабільної роботи Компанії та повернути їй можливість фінансувати програми капітальних інвестицій, спрямовані на забезпечення і розвиток безпеки експлуатації АЕС.

Прем’єр-міністр доповів Президенту, що уряд вживає всіх заходів, аби з "Енергоатомом" розрахувалися, а також задля якомога скорішого старту процесу корпоратизації НАЕК. Ці кроки, на думку Дениса Шмигаля, дадуть змогу покращити фінансове становище Компанії та підвищити якість управління нею.

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Автор: УНІАН