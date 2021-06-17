Законопроект був проголосований без обговорення в парламенті.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект, що дозволяє НАК "Нафтогаз України" стягнути з російського "Газпрому" компенсацію.

За законопроект «Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" щодо створення умов для виконання угод про врегулювання спору (мирових угод), укладених між іноземним суб'єктом і державою Україна» (№5267) проголосували 308 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Документ був схвалений без обговорення в парламенті.

"Прошу вас проголосувати за законопроект, який нам потрібен, щоб ми могли вимагати гроші від "Газпрому" щодо компенсації для НАК "Нафтогаз України", - сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, закликаючи розглянути законопроект позачергово.

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Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, документом пропонується передбачити, що виконавче провадження підлягає закінченню, якщо відповідно до умов угоди про врегулювання спору, укладеного між іноземним суб'єктом і державою Україна на будь-якій стадії врегулювання спору або розгляду справи, включаючи стадію визнання і виконання рішення, виконавчий документ не підлягає виконанню, або покладені виконавчим документом на боржника зобов'язання підлягають припиненню.

Судові спори між "Нафтогазом" і " Газпромом"

Раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляв, що Україна готує новий позов до Стокгольмського арбітражу проти російського "Газпрому" і буде чинити максимальний юридичний тиск на російську компанію.

Пізніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна подасть новий позов до Стокгольмського арбітражу, якщо РФ зупинить транзит газу всупереч умовам контракту.

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Автор: Ганна Бредіхіна