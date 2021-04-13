За прийняття документа проголосували 174 народних депутати при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Верховна Рада в ході позачергового засідання не підтримала проект постанови про повернення пільгової ціни на електроенергію для населення в розмірі 90 коп. за кВт-год при споживанні перших 100 кВт-год.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття проекту постанови № 4590 «Про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт-год» проголосували 174 народних депутати при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус зазначив, що очолюваний ним комітет на своєму засіданні не підтримав зазначений проект. За його словами, документ дублює змістом закону, який вже був прийнятий парламентом 28 січня.

"Нам не має сенсу приймати те, що нами вже було прийнято 28 січня", - сказав він.

Парламент мав намір своїм рішенням доручити Кабінету Міністрів розробити постанову, яка спрямована на вжиття невідкладних заходів щодо повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт-год.

"Більшість пенсіонерів, які всіляко економили електроенергію заради пільгового тарифу, з 1 січня змушені майже вдвічі більше платити за платіжки. Враховуючи це, виникла нагальна необхідність вжиття невідкладних заходів, спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт год", - сказано в пояснювальній записці.

Що цьому передувало

Наприкінці грудня 2020 року Кабінет міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення - 90 копійок за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год - з 1 січня до кінця березня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за 1 кВт-год на весь спожитий обсяг.

28 січня Верховна Рада доручила Кабінету Міністрів вивчити та представити пропозиції щодо внесення змін до законодавства для завершення нинішнього опалювального сезону на основі системи надання житлово-комунальних послуг населенню, що діяла до початку 2021 року, що допоможе знизити тарифи на "комуналку".

25 березня Кабмін продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 травня.

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Автор: Бредіхіна Ганна