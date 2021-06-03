США знову вказали на стурбованість ризиками, які проект становить для України і енергетичної безпеки Європи.

Радник президента США з національної безпеки Джейкоб Салліван і Ян Геккер, зовнішньополітичний радник канцлера Німеччини Ангели Меркель на переговорах у Вашингтоні обговорили будівництво російського газопроводу "Північний потік - 2".

США знову висловили стурбованість ризиками, які проект становить для України і енергетичної безпеки Європи.

Серед інших тем, які обговорювалися на переговорах представників двох країн - саміт "Групи семи" (G7) в англійському графстві Корнуолл, саміт НАТО в Брюсселі, зусилля щодо обміну вакцинами проти COVID-19, координація зусиль в сфері кібербезпеки і боротьби з цифровим вимаганням, а також пріоритети зовнішньої політики, в тому числі Росія і Україна, повідомляє "Німецька хвиля".

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Ситуація навколо "Північного потоку-2"

Україна, США та балтійські країни виступають проти будівництва російського газопроводу, побоюючись посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку.

Вашингтон ввів санкції відносно фірм, що беруть участь в прокладанні трубопроводу. У той же час уряд Німеччини підтримує "Північний потік-2".

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга. Президент США пояснив таке рішення тим, що проект вже майже добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Європою.

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Автор: Ірина Погоріла