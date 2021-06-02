Курт Волкер зазначив, що організація, де він працює, справді долучена до лобіювання "Північного потоку-2".

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що здивований заявами Олени Зеркаль про зміну його позиції щодо "Північного потоку-2".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Волкер запевнив, що він противник "Північного потоку-2" і не займається його лобізмом.

"Моє ставлення до "Північного потоку" добре відоме і має вдосталь підтверджень: я є противником цього проекту. Я говорив про це в інтерв’ю, про це йдеться у письмових документах тощо", - сказав Волкер.

При цьому він зазначив, що організація, де він працює, справді долучена до лобіювання "Північного потоку-2".

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"Компанія Nord Stream-2 справді найняла для представництва її інтересів у Вашингтоні компанію BGR group, де я працюю старшим радником, але я до цієї діяльності не долучений, що можна перевірити - ви знаєте, що в США є суворі правила реєстрації лобістської діяльності. По суті, вони (BGR group) не долучили до цього саме через мої погляди щодо "Північного потоку-2", - додав Волкер.

Волкер також розповів, що був здивований подібною заявою Олени Зеркаль.

"Я знаю Олену Зеркаль і був здивований, що вона не уточнила цього у мене. Мої погляди щодо цього проєкту не змінилися", - додав він.

Що цьому передувало

Колишня радниця голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль повідомила, що колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер став лобістом "Північного потоку - 2".

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Автор: Олег Давигора