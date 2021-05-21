Польща не поділяє надії, про яку кажуть американці, що деяке послаблення може довести до діалогу.

Позиція адміністрації президента США Джо Байдена щодо російського проєкту Північний потік-2 "не зовсім послідовна".

Про це заявив голова Бюро міжнародної політики в Канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає Польське Радіо.

За його словами, він дистанціювався від рішення Сполучених Штатів не вводити санкцій проти компанії, яка будує газопровід "Північний потік-2".

Щерський зазначив, що він поділяє критику, яку у Вашингтоні висловлено усно на адресу газопроводу, який через Балтійське море має з’єднати Росію та Німеччину.

Утім він додав, що не поділяє надії, про яку кажуть американці, що деяке послаблення може довести до діалогу, завдяки чому буде можливою зміна профілю інвестиції.

"Це послаблює можливість впливати на майбутнє проtкту, саме через цю непослідовність. Я переконаний, що в довгостроковій перспективі завершення проєкту Nord Stream 2 діятиме на шкоду Європи, на шкоду євроатлантичних відносин і матиме далекосяжні наслідки, які сьогодні все ще можна затримати", - сказав Щерський.

Санкції США проти "Північного потоку-2"

Раніше стало відомо, що США не будуть вводити санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" та її керівника. Зокрема, у доповіді Держдепартаменту США повідомляється про зняття санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом "Північного потоку-2", та її керівника Маттіаса Варніга, якого західні ЗМІ називають союзником президента РФ Володимира Путіна.

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Попри це, Держдепартамент США оголосив про запровадження санкцій проти чотирьох суден та чотирьох юридичних осіб, які залучені до прокладання "Північного потоку-2". Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що відмова від санкцій проти Nord Stream 2 AG та Варніга "відповідає національним інтересам США".

Північний потік-2: що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований уже на 95%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з вже існуючим "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через запроваджені США санкції проти компаній-підрядників, однак у лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його власними силами.

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Автор: Олександр Топчій