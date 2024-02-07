Уламки ракети пошкодили дві високовольтні лінії в одному з районів української столиці.

Внаслідок ранкових ракетних ударів по Києву частина міста залишилася без світла.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у столиці уламками ракет було пошкоджено дві високовольтні лінії.

"Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії", - зазначив Кличко.

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Натомість Група ДТЕК повідомляє, що через обстріл російських окупантів в Києві відбулось аварійне відключення світла в Дніпровському районі. Частина мешканців залишилась без електропостачання.

"Щойно дозволить безпекова ситуація енергетики оглянуть обладнання, з'ясують причини та зроблять все можливе, щоб якомога швидше повернути світло. Бережіть себе. Вірте в енергетиків та ППО", - йдеться у повідомленні.

Ракетна атака на Київ: що відомо

Вранці середи, 7 лютого, російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами. Під ударом опинилися кілька українських міст, зокрема Київ.

Столичні пабліки повідомляють про звуки вибухів у Києві та області. За словами очевидців, в столиці було чутно серію вибухів.

Згодом мер Віталій Кличко підтвердив інформацію. За його словами, у Києві працює ППО. Вибухи повторювалися. Є займання в Голосіївському районі Києва та двоє постраждалих у Дніпровському районі.

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