Новий функціонал дозволить компаніям прискорити і оптимізувати торгові операції з газом.

Оператор газосховищ України та Українська енергетична біржа підписали договір про взаємодію, який передбачає забезпечення замовників послуг зберігання газу біржовими стандартизованими продуктами для торгівлі природним газом, який зберігається в підземних сховищах (ПСГ).

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Про це повідомила прес-служба оператора українських підземних газосховищ, держкомпанії "Укртрансгаз".

Повідомляється, що новий функціонал дозволить компаніям прискорити та оптимізувати торгові операції з газом, підвищить їх надійність, допоможе поліпшити кінцевий результат торгів завдяки залученню ширшого кола учасників.

Відзначається, що співпраця між Оператором газосховищ і українською енергетичною біржею (УЕБ) буде реалізовано у два етапи.

На першому етапі учасники газового ринку України зможуть здійснювати торговельні операції з розмитненим природним газом, який зберігається в сховищах, через платформу Української енергетичної біржі. Новий функціонал буде доступний вже з середини березня і буде актуальним в першу чергу для українських компаній.

На другому етапі можливість торгівлі газом через торговельну платформу УЕБ пошириться на клієнтів, які зберігають газ в українських підземних сховищах в режимі "митний склад" і "митний склад + Short haul". Зараз ця послуга знаходиться на етапі розробки та технічної реалізації й стане доступною для учасників ринку орієнтовно з кінця квітня 2021 року.

Повідомляється, що перехід на біржову торгівлю газом сприятиме подальшій лібералізації енергетичного ринку України, підвищить його ліквідність, посилить надійність і прозорість механізмів продажу, купівлі та передачі газу від одного власника іншому.

Довідка

В Україні експлуатується 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 мільярда кубометрів.

П'ять найбільших українських ПСГ знаходяться в західній частині України, всього за 160 кілометрів від кордону з Угорщиною.

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Автор: Ігор Орел