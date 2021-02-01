Директором нового дивізіону призначений Максим Рабінович.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України "виділила роздрібну торгівлю газом в окремий дивізіон - "Роздрібна торгівля".

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Про це йдеться в повідомленні компанії.

Повідомляється, що при цьому оптовим продажем газу і рідких вуглеводнів буде займатися дивізіон "Трейдинг".

Директором нового дивізіону "Роздрібна торгівля" став Максим Рабінович, голова "газопостачальної компанії "Нафтогаз України". Директором дивізіону "Трейдинг" призначений Віллем Коппульс, голова "газопостачальної компанії "Нафтогаз Трейдинг".

У компанії нагадали, що кожен дивізіон компанії спеціалізується на певних бізнес-напрямках для максимізації доданої вартості та встановлення чіткої відповідальності за результати. На сьогодні в рамках групи створені бізнес-дивізіони "Розвідка та видобуток", "Нафта", "Роздрібна торгівля", "Трейдинг", "Нова енергія", "Теплоенергетика", "Зберігання природного газу".

Крім основних бізнес-дивізіонів, окремо створено дивізіон "Технічне забезпечення", який централізовано відповідає за капітальні проекти, науково-дослідну діяльність та управління ланцюжками постачання.

Матрична модель сьогодні широко використовується компаніями в усьому світі, включаючи таких світових лідерів нафтогазової галузі як British Petroleum, Equinor, ExxonMobil.

Довідка УНІАН.

НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 80% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти та газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Автор: Ігор Орел