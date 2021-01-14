Коболєв зазначив, що видобуток газу щільних порід і освоєння Юзівської газоносної площі - це один з ключових проектів стратегії розвитку ресурсної бази "Нафтогазу".

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" запустила в роботу перше родовище газу щільних порід.

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Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Сьогодні почали подачу в систему магістральних газопроводів газу зі Святогірського родовища, яке знаходиться "всередині" великої, нещодавно придбаної нами Юзівської площі", - зазначив він.

За словами Коболєва, для реалізації цього фахівці компанії запустили нову установку підготовки газу, 26 кілометрів газопроводу і підключили три свердловини.

"Їх особливість в тому, що вони пробурені в так звані щільні колектори. Тобто, в породи з низькою проникністю, з яких добувати газ набагато складніше. Але можливо, якщо застосовувати сучасні технології", - написав глава НАК.

Він зазначив, що видобуток газу щільних порід і освоєння Юзівської газоносної площі - це одні з ключових проектів стратегії розвитку ресурсної бази "Нафтогазу", розробленої минулого року.

Що цьому передувало

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у грудні придбала понад 50% у статутному капіталі компанії "Надра Юзівська".

У "Нафтогазі" заявили, що готові в найкоротші терміни відновити розвідувальні роботи на Юзівській газовій площі.

Довідка УНІАН

НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 80% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти та газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Автор: Бредіхіна Ганна