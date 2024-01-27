РФ зіткнулась з одним з найсерйозніших перебоїв в експорті нафти за останні два роки.

Більше десятка танкерів, завантажених 10 мільйонами барелів російської нафти сорту Sokol, тижнями стоять на мілині біля узбережжя Південної Кореї. Продукцію не вдається продати через санкції США і проблеми з оплатою, пише Reuters з посиланням на дані двох трейдерів та інформацію щодо судноплавства.

Йдеться про обсяги, що дорівнюють 1,3 мільйона метричних тонн. Вони становлять більш ніж місячний обсяг (за 45 днів) видобутку проекту "Сахалін-1", колись флагманського підприємства американської компанії Exxon Mobil, яка вийшла з Росії після вторгнення Москви в Україну.

"Відвантаження нафти для Indian Oil Corp (IOC.NS) затримується через проблеми з оплатою, що змушує найбільший нафтопереробний завод Індії використовувати свої запаси і купувати більше нафти на Близькому Сході", – йдеться у публікації.

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Зазначено, що компанія не очікує найближчим часом отримати жодних поставок Sokol через розбіжності щодо того, в якій валюті буде здійснюватися оплата.

Агентство вказує, що труднощі з продажем нафти вказаного сорту є однією з найсерйозніших проблем, з якими зіткнулася Москва після запровадження санкцій Заходу, і одним з найсерйозніших перебоїв в експорті російської нафти за останні два роки.

"Сахалін-1" був однією з перших пострадянських угод у Росії, укладених в рамках домовленостей про розподіл продукції. Коли Exxon Mobil пішла у 2022 році, видобуток впав майже до нуля і відтоді не відновився повністю, йдеться у статті.

Минулого року Сполучені Штати наклали санкції на кілька суден і компаній, причетних до транспортування нафти Sokol.

Санкції проти РФ

Раніше УНІАН писав, що морські поставки російської нафти впали до найнижчого рівня майже за два місяці через несприятливі погодні умови та удар українських безпілотників, який ненадовго призупинив потоки з ключового експортного терміналу в Балтійському морі.

Так, у війні Росії проти України відкрився новий фронт, який підкреслює вразливість експорту нафти із західних портів РФ. Йдеться про атаки безпілотників на об'єкти на узбережжі Балтійського моря.

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