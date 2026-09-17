Китай жорстко засудив 'пекельні санкції' США, ставши де-факто на бік Росії

Передбачається, що США зможуть запроваджувати мита в розмірі до 100% проти країн, які купують російські нафту та газ.

Китай у четвер, 17 вересня, виступив проти ухвалення Конгресом США масштабного законопроєкту про санкції проти Російської Федерації (так званий "проєкт Грема"). Пекін наголосив, що двосторонні торговельні відносини "не повинні порушуватися" будь-якою третьою стороною, повідомляє Anadolu.

"Китай здійснює економічне та торговельне співробітництво з іншими країнами на основі рівності та взаємної вигоди", – заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь.

16 вересня Палата представників США схвалила жорсткий законопроєкт 262 голосами проти 159. За нього разом із республіканцями проголосували десятки демократів. Тепер документ має бути переданий президенту США Дональду Трампу на підпис.

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Законопроєкт дозволить адміністрації Трампа запроваджувати мита в розмірі до 100% проти країн, які купують російську нафту та газ, зокрема Китаю та Індії. Крім того, документ передбачає можливість запровадження 500%-ого мита на російський експорт до США. Пропонуються персональні санкції проти Володимира Путіна, представників його оточення, високопосадовців, бізнесменів та членів їхніх родин.

Обмеження також можуть торкнутися банків, енергетичних компаній і суден "тіньового флоту", які використовують для транспортування російської нафти. Найбільше нові обмеження можуть зачепити Китай та Індію – головних покупців російської нафти.

Китай допомагає Росії пом’якшувати наслідки західних санкцій ще від початку повномасштабної війни. Пекін продовжує купувати російську нафту, а також постачати товари подвійного призначення. Водночас Москва значною мірою залежить від Китаю у постачанні компонентів для дронів та іншого військового обладнання. Двостороння торгівля між Китаєм і Росією протягом останніх років зростала, перевищивши у 2024 році 240 млрд доларів. Більша частина торгівлі здійснюється в національних валютах.

Санкції проти Росії – останні новини

"Проєкт Грема" активно критикують не лише китайці. Індія попередила США, що запровадження нових санкцій на закупівлю російської нафти може негативно позначитися на двосторонніх відносинах. У Міністерстві закордонних справ Індії заявили, що Нью-Делі й надалі закуповуватиме ресурси у різних постачальників, враховуючи ситуацію на ринку. При цьому країна вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх торговельно-економічних інтересів.

Слід зазначити, що Росія забезпечила понад половину імпорту нафти до Індії. Водночас ще в січні індійські нафтопереробні компанії почали скорочувати закупівлі російської сировини, намагаючись уникнути підвищених мит США. У цей час Нью-Делі продовжує переговори з Вашингтоном щодо торговельної угоди.

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