Попит на дизельне паливо залишається високим у США, Індії та Китаї.

Нові санкції Європейського союзу, спрямовані проти нафтової промисловості Росії, вдруге з 2022 року призведуть до перерозподілу світових потоків дизельного палива. Це лише посилить тиск на і без того проблемний ринок.

Видання Reuters пише, що цього року ціни на дизельне паливо продемонстрували дивовижну стійкість. Ринок дизельного пального вважається індикатором глобальної економічної активності, оскільки це пальне здебільшого використовується у вантажних автомобілях, суднах і генераторах, а також у сільськогосподарській і промисловій техніці.

Що зараз відбувається на ринку дизпалива

За даними Управління енергетичної інформації, попит на дизельне паливо в США наразі майже на 5% вищий, ніж рік тому, і становить 3,8 млн барелів на день. Тим часом споживання дизельного пального в Індії в травні зросло на 2,1% порівняно з попереднім роком, а попит у Китаї в червні був високим. Водночас запаси дизельного пального досить-таки низькі. Сукупні запаси в США, Європі та Сінгапурі на 20% нижчі за середній показник за останні 10 років.

Відео дня

Крім того, на ситуацію вплинули незаплановані простої нафтопереробних заводів, а також глобальний дефіцит важкої та середньої марки нафти, яка потрібна для виробництва дизпалива.

Як зміниться ринок дизпалива

Прогноз для дизельного пального ще більше ускладнився після того, як ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії у зв'язку з війною в Україні. Найімовірнішим результатом цих санкцій стане реорганізація глобальних поставок дизельного палива.

Індійські НПЗ повинні будуть знайти нові ринки збуту для свого палива. Ймовірно, це будуть ринки Африки.

Водночас близькосхідні нафтопереробні заводи на Близькому Сході спрямовуватимуть більше дизельного пального до Європи і менше пального на азійські ринки. Це, своєю чергою, ймовірно, призведе до підвищення транспортних витрат, що в кінцевому підсумку призведе до зростання цін на бензин у Європі.

Ситуація ще більше ускладниться, якщо президент Трамп виконає свою погрозу обкласти країни, які купують російську нафту, 100%-вими митами, якщо Москва не погодиться припинити бойові дії в Україні до вересня.

Усе це означає, що навіть якщо попит на нафту почне знижуватися, поєднання низьких світових запасів дизельного пального і посилення санкцій щодо Росії, ймовірно, буде підтримувати ціни на дизельне пальне в найближчі місяці.

Ціни на паливо в Україні - останні новини

Паливний експерт, засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін заявив, що в разі, якщо США все ж таки запровадять анонсовані санкції щодо покупців російської нафти, ціни на бензин і дизель на українських АЗС стрімко злетять на близько 10 грн/літр, і автогаз - на 5 грн/літр.

Вас також можуть зацікавити новини: