Німецький регулятор направить в Єврокомісію висновок про сертифікацію "Північного потоку-2".

Процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2" може затягнутися на кілька місяців.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Після того, як Німеччина винесе свій вердикт, "зелене світло" повинна буде дати Єврокомісія, у якої є ще два місяці для прийняття рішення. Це означає, що процес сертифікації може затягнутися.

Федеральне мережеве агентство ФРН Bundesnetzagentur (BNetzA) (регулятор енергетичного ринку), заявило, що перебуває в контакті з консорціумом Nord Stream 2 AG, оператором газопроводу "Північний потік-2".

Крім цього, BNetzA розглядає заявки, подані українськими газовими компаніями для участі в процесі сертифікації трубопроводу.

"Ми ведемо переговори з Nord Stream 2 AG і очікуємо, що будуть надані необхідні гарантії. Ми уважно стежимо за дотриманням нормативних вимог", - сказано у заяві.

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"Північний потік-2": що необхідно знати

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

Оператором трубопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

США ввели проти підрядників будівництва ряд санкцій, через що свого часу роботи зі спорудження газопроводу припинялися.

2 вересня після зустрічі з президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський заявив, що Байден гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".

4 жовтня 2021 року компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік-2" почала заповнювати першу гілку газом.

Станом на 18 жовтня перша нитка газопроводу "Північний потік-2" була заповнена технічним газом.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Європі газова криза через шантаж з боку Росії, яка зупинила прокачування газу через українську ГТС.

Голова правління "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що Росія навмисно зменшує транзит газу через Україну, щоб шантажувати Європу і змусити сертифікувати "Північний потік-2".

18 жовтня 2021 року Україна подала заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2".

Автор: Олег Давигора