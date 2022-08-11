Для проекту потрібно побудувати 226-кілометровий відрізок від Остальріка в Каталонії через Піренеї до Барбери у Франції.

На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, що хоче відновити роботу над проектом газопроводу MidCat, який з'єднав би Піренейський півострів з Центральною Європою.

Про це повідомляє Bild.

"Зараз це зробило б величезний внесок у полегшення ситуації з постачанням. І саме тому я разом з двома моїми колегами в Іспанії та Португалії, а також в розмовах з президентом Франції та головою Комісії ЄС рішуче виступав за те, щоб ми зайнялися цим проектом", – заявив канцлер.

MidCat:

Для проекту середземноморського газового коридору MidCat потрібно побудувати 226-кілометровий відрізок від Остальріка в Каталонії через Піренеї до Барбери у Франції. За попередніми оцінками на це піде не менше двох років.

Іспанія виступає за те, щоб ЄС фінансував будівництво.

Від MidCat відмовилися три роки тому, визнавши його нерентабельним. Однак тепер це рішення може бути переглянуте.

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