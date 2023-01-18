У середу споживання електроенергії прогнозується дещо меншим, аніж у вівторок, зазначили в "Укренерго".

Станом на середу, 18 січня, енергогенерувальні підприємства не покривають чверті споживання в Україні, аварійні відключення застосовані у восьми областях.

Причина дефіциту - пошкоджені електростанції (генерувальні потужності) та високовольтна мережа внаслідок російських ракетних та дронових атак, унаслідок останньої атаки суттєво пошкоджені декілька енергоблоків теплових електростанцій, про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Споживання електроенергії: прогнозується дещо меншим, ніж учора. Цьому сприяє потепління. Водночас зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у вечірній пік споживання. Наразі генерація не покриває четверть споживання в країні", - йдеться у повідомленні.

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В компанії зазначили, що до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. Наразі через їх перевищення вже застосовані аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Київській, Житомирській та Черкаській областях України.

Також у районі бойових дій на Харківщині та Донеччині є пошкодження у мережах обленерго.

"Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Але, незважаючи на оперативні ремонти, після кожного наступного ракетного чи удару БПЛА росіянами по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше", - пояснили в компанії.

Ситуація в енергосистемі України - сьогодні це треба знати

Як повідомляв УНІАН, енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також розміщена і більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Ворог 14 січня знову атакував енергетичні об’єкти нашої держави, "прильоти" є у Вінницькій, Запорізькій, Київській, Львівській, Івано-Франківській та Харківській областях.

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