Напередодні Кабмін призупинив держрегулювання цін на ринку палива.

Проблема з дефіцитом палива в Україні не вирішиться після скасування держрегулювання цін на нього. Існує хибне уявлення про те, що АЗС нібито притримували запаси бензину до підвищення цін.

Про це розповів сайту "Сьогодні" експерт ринку пального, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

Причиною дефіциту він називає те, що з-за кордону зараз завозиться набагато менше палива, ніж потрібно.

"Ціна, регульована державою, - 40-45 грн. Ну поставте 60-80 грн. Від цього локомотиви з'являться в Європі? Або цистерни з'являться? Ні. Проблема не в ціні, проблема в тому, що пального немає. І ніяке скасування держрегулювання це не змінить", - пояснив експерт.

За його словами, компанії мали достатній заробіток навіть у межах регульованих цін. Зважаючи на логістичні труднощі уряд дозволив маржу в 6-7 гривень, проте деякі мережі, каже Куюн, готові торгувати й з маржею в 3 гривні. Але торгувати поки нічим.

Куюн підкреслив важливість реагування на спекулянтів: їм не можна дозволяти ставити під час кризи занадто завищені ціни.

"Потрібно дати сигнал ринку, що цього не можна робити. Це чиста спекуляція. Коли уряд пошле сигнал ринку, що ми будемо карати за це, то я впевнений, що впаде попит на спекулятивні оптові партії, адже саме вони, а не роздріб, піднімають ціни на пальне", - переконаний експерт.

Дефіцит пального в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит палива на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

Найбільші мережі АЗС ввели обмеження на відпуск палива в розмірі 10-15 літрів для власників карт лояльності цих мереж, інші споживачі могли заправляти автомобіль не більше ніж на 5-10 літрів.

Станом на 16 травня в мережах АЗС середня ціна на бензин А-95 становила 40,12 грн/л, дизпаливо - 43,25 грн/л.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.