Очікується, що граничні ціни на дизельне паливо будуть не вище 58 грн за літр, а на бензин - не вище 52 грн.

За результатами зустрічі представників уряду з операторами паливного ринку було прийнято рішення призупинити державне регулювання цін на паливо.

Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми мали тривалу дискусію з операторами ринку пального і, за результатами сьогоднішнього засідання оперативного штабу, була прийнята домовленість, щоб ми, з боку держави, призупинили цінове регулювання. Щоб оператори могли наситити ринок необхідним ресурсом", - зазначила Свириденко

Вона додала, що, за оцінкою уряду, очікувані граничні ціни при цьому на дизельне паливо будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 гривні за літр.

Свириденко зазначила, що уряд буде постійно моніторити ситуацію.

"Як тільки відчуємо, що оператори зловживають становищем, будемо вживати до них санкції", - акцентувала вона.

Міністр економіки наголосила, що сьогоднішнє рішення уряду має сприяти тому, щоб з кожним тижнем ринок насичувався пальним, а черги зменшувались.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%.

Найбільші мережі АЗС ввели обмеження на відпуск пального у розмірі 10-15 літрів для власників карт лояльності цих мереж, інші споживачі могли заправляти автомобіль не більше ніж на 5-10 літрів.

На думку експертів, дефіцит нафтопродуктів буде, доки триває війна та жорстке цінове регулювання.

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