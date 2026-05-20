В Україні хочуть переписати правила для власників сонячних панелей

Згідно з проєктом постанови, електроенергію, яку виробила домашня СЕС, будуть купувати лише у визначені регулятором години.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує ухвалити ряд змін для власників домашніх сонячних панелей. Відповідний проєкт постанови опубліковано на сайті регулятора.

Якщо документ ухвалять, то продавати електроенергію за "зеленим" тарифом можна буде лише у певні години:

з 1 квітня по 31 жовтня - з 04:00 до 23:00;

з 1 листопада по 31 березня - з 06:00 до 21:00.

Наразі ж регулятор дозволяє викуповувати такий струм у будь-який час доби.

Також НКРЕКП пропонує розширити можливості для власників та управителів систем накопичення енергії - великих акумуляторів, які дозволяють зберігати вироблену сонячними панелями електрику. Нині вони можуть продавати електроенергію лише на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку, тобто лише великим підприємствам, електропостачальникам, трейдерам. Тоді як після змін вони зможуть продавати її напряму звичайним споживачам, якщо їхнє обладнання підключене до мережі обленерго. Це може зробити ринок більш доступним як для бізнесу, так і для населення.

Окремо у проєкті постанови ідеться про власників домашніх сонячних електростанцій та вітряків, які працюють не за "зеленим" тарифом. Зараз вони фактично не отримують "живих" грошей за продану електроенергію. Зароблені кошти автоматично зараховуються на спеціальний рахунок і використовуються для оплати електрики у періоди, коли станція виробляє менше енергії. Тобто діє система взаємозаліку.

У разі ухвалення нових правил таким власникам обіцяють виплачувати реальні кошти за продану електроенергію - не пізніше 15 числа наступного місяця після продажу.

У Євросоюзі популярність сонячних панелей б’є рекорди і оператори змушені обмежувати виробництво електроенергії сонячними електростанціями, оскільки супутня інфраструктура не встигає за таким стрімким розвитком.

В Україні сонячні панелі також стають популярним джерелом альтернативної енергії в умовах ризику відключень світла. Нещодавно кореспондентка УНІАН поділилась власним досвідом вставлення сонячної панелі на балконі квартири у багатоповерхівці. За її словами, придбати таку панель наразі можна за 4100-4400 гривень. Її потужність складає 450 ватт - оптимально для зарядної станції та простих побутових потреб. У сонячні дні в реальних умовах вона зазвичай видає близько 360 Вт, хоча в пікові моменти генерація може наближатися до номінальних значень.

Раніше інженер розповідав про помилки, які люди роблять найчастіше при виборі сонячних панелей, зазначивши, що вони можуть не окупитися.

