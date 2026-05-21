Франція 'втопила' Європу у дешевій електроенергії: ціни пішли в мінус

Ціни на електроенергію у Франції впали приблизно до -8 євро за мегават-годину

У Франції сьогодні, 21 травня, спостерігалося різке зростання виробництва сонячної енергії. Сонячна погода сприяла збільшенню виробництва електроенергії, що дозволило різко збільшити експорт електроенергії на сусідні ринки.

Видання Bloomberg пише, що станом на 13:15 за київським часом виробництво сонячної енергії у Франції перевищило 20 гігават. Згідно з прогнозами Bloomberg, у найближчі два дні виробництво електроенергії зросте ще більше.

Сплеск сонячної енергії в поєднанні з виробництвом майже 40 гігават від великого парку атомних електростанцій Франції означає, що в енергосистемі спостерігається значний профіцит електроенергії. При цьому експорт до сусідніх країн, включаючи Німеччину, Італію та Велику Британію, становить близько 15 гігават.

Згідно з даними державної служби прогнозування погоди Météo-France, хвиля теплого повітря з Північної Африки сприяла сонячній погоді. Очікується, що спекотна погода посилиться протягом наступного тижня: цими вихідними температура в Парижі досягне 31°C, а на більшій частині півдня та заходу Франції – близько 30°C.

Приплив сонячної енергії призвів до того, що в другій половині дня на біржі Epex Spot SE ціни на електроенергію у Франції опустилися приблизно до -8 євро за мегават-годину. На аукціоні Epex, присвяченому постачанню електроенергії в п’ятницю, ціни опускалися нижче нуля протягом чотирьох годин. В останні тижні компанія Electricite de France SA продовжувала експлуатувати реактори навіть при зниженні цін, дотримуючись прохань оператора щодо підтримки стабільності системи.

Країни Євросоюзу не вперше стикаються з від’ємними цінами на електроенергію через надмірне виробництво. Так, у Німеччині, Франції та Іспанії під час піку сонячної активності вже фіксувалися низькі або навіть від’ємні ціни на електроенергію.

Варто зазначити, що сонячна генерація стала найбільшим джерелом електроенергії в Європі в літні місяці. Однак це стрімке розширення зараз стикається з новою проблемою: супутня інфраструктура не встигає за ним.

