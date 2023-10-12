Міністр енергетики вважає, що енергосистема України готова до зими.

Цього опалювального сезону енергосистема України краще захищена від ракетних і дронових ударів росіян, ніж минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, минулого року енергетики отримали важкий, але дуже корисний досвід того, як підтримувати роботу енергосистеми в складних умовах.

"Ключове є те, що система готова. Минулої зими ми отримали досвід, як втримати систему під атаками… З точки зору захисту цього року ми готові набагато більше ніж напередодні 10 жовтня минулого року", - сказав Галущенко під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.

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Голова Міненерго також зазначив, що спрогнозувати масштаб ударів та їхнього впливу на енергосистему складно, але, очевидно, що російські терористи будуть намагатись реалізовувати цей сценарій.

Як готується енергосистема до зими

Як повідомляв УНІАН, за словами очільника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, українська енергосистема здатна покривати звичайне, зимове споживання. Крім цього, за моделювання, вона може задовільнити споживачів навіть у найбільш холодний день року.

Кудрицький також зазначив, що енергосистема України має активний і пасивний захисти, щоб максимально вберегтися від обстрілів з боку росіян.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цієї зими російські терористи спробують знищити енергосистему України. Водночас, як зазначає президент, українська влада повністю усвідомлює небезпеку.

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